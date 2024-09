Seconda vittoria in questa Serie A Enilive 24/25 per l’Empoli che dopo aver fermato la Juventus una settimana fa ha sbancato la Unipol Domus Arena con il punteggio di 0-2, firmato dalle reti di Lorenzo Colombo nel primo tempo e di Sebastiano Esposito nella ripresa. Pioggia di fischi per il Cagliari di Davide Nicola che resta al penultimo posto in classifica, con soltanto due punti raccolti nelle prime cinque giornate di campionato. Grazie a questo successo, invece, gli azzurri toscani hanno raggiunto il Napoli al secondo posto, a quota 9, a una sola lunghezza di distanza dall’Udinese capolista, in attesa di tutte le altre gare del weekend.

Di seguito la classifica aggiornata della Serie A dopo le prime quattro giornate.

Udinese 10

Napoli 9

Empoli 9*

Inter 8

Juventus 8

Torino 8

Lazio 7

Hellas Verona 6

Atalanta 6

Milan 5

Genoa 5

Parma 4

Lecce 4

Fiorentina 3

Roma 3

Bologna 3

Monza 3

Cagliari 2*

Como 2

Venezia 1 *una partita in più