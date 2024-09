Sul canale youtube del giornalista Alfredo Pedullà, è intervenuto l’ex allenatore di Lazio, Juventus e Napoli Maurizio Sarri che ha parlato della sfida di domani e non solo: “McTominay è tanta roba per il Napoli, ma anche Gilmour è tanta roba. Il Napoli aveva una squadra forte che ha sbagliato una stagione per tanti motivi, ma il Napoli è una squadra molto forte e sarà competitivo, ma dire vincerà o non vincerà con l’inter attuale è molto difficile. Lukaku con Conte non è mai sfiorito, con lui ha sempre fatto bene e credo che farà una buona stagione, sarà messo nelle condizioni di fare bene. Osimhen è una storia particolare, è al Galatasaray per una somma di circostanze casuali. I soldi spesi da De Laurentiis? A me è capitato al Chelsea che il club abbia speso una cifra vicina a quella, in un contesto in cui gli avversari spendono molto di più. Erano anno in cui il City spendeva tantissimo, ma anche il Liverpool e lo United, i 120-130 su un mercato di Premier in quegli anni non era una spesa top a quei livelli. Juve-Napoli di domani? Sono due squadre che hanno già trovato una grande solidità difensiva, ora bisogna vedere l’evoluzione della fase offensiva anche se la Juve viene da tre gol in Champions e il Napoli da quattro gol in campionato. Però sono due squadre che hanno molti margini nella fase offensiva. Se dovessi scegliere dove giocarla domani? A livello di valori in campo si equivalgono, ma se dovessi scegliere una panchina sceglierei il Napoli per amore“.