Dionigi: “Non possiamo giudicare Calzona per il lavoro di questi mesi, il tempo a disposizione era poco. Osimhen ha doti da campione”

L’allenatore Davide Dionigi ha parlato ai microfoni di Radio Goal, programma in onda su Radio Kiss Kiss Napoli, del lavoro di Calzona negli ultimi mesi. Secondo il tecnico non si può valutare quanto fatto nel giro di poco tempo, considerando le tante partite da giocare e i pochi allenamenti a disposizione. Queste le sue parole: “Il lavoro di un allenatore non può essere giudicato in 2 mesi e con sessanta allenamenti, con coppe comprese. Calzona fino ad oggi ha fatto un discreto lavoro, ma il tempo a disposizione era quello, per dare una propria identità alla squadra alle volte ci vuole anche un anno o più. Ha dato un equilibrio ad una squadra che lo aveva perso. Osimhen ha doti da grande campione, i gol di testa non dipendono solo dai centimetri, io ero un attaccante non molto alto, e nonostante questo ho segnato molti gol di testa, a volte l’importante è il tempismo a fare la differenza”.