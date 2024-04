Sacchi punge l’Inter: “Sta barando. In Italia si vuol vincere facendo i furbi”

Arrigo Sacchi punge l’Inter. L’ex allenatore ha rilasciato alcune dichiarazioni in occasione della presentazione del suo libro “Il Realista Visionario”, svoltasi a Jesi, che faranno molto discutere. In queste, ha commentato la vittoria ormai prossima dello scudetto proprio da parte dei nerazzurri. Di seguito, ecco quanto riportato a riguardo da Il Corriere Adriatico: «La tendenza in Italia sta diventando quella di voler arrivare all’obiettivo da furbi, non è giusto. Bisogna uscire da questa situazione altrimenti resteremo sempre in questo stato di crisi. Vincere facendo i debiti significa barare. L’Inter sta barando? Sì».