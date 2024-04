Immobilie – Simeone, l’idea di Lotito che vuole parlare con il Napoli per uno scambio

Capitano e icona della Lazio, Ciro Immobile vorrebbe restare. La stagione è stata un completo disastro tra infortuni e score insufficiente (solo 6 gol in campionato), ma l’attaccante biancoceleste – secondo Il Corriere dello Sport – non vuole sapere di cambiare aria, nemmeno per offerte faraoniche in Arabia Saudita.

Nell’aria c’è la possibilità in un possibile scambio tra lui e il Cholito Simeone col Napoli, ma la volontà del 34enne italiano è di riscattarsi. Anche perché, a dirla tutta, a Roma non sta poi male: l’ingaggio è da top player e con il neo tecnico Tudor potrebbe davvero rilanciarsi e tornare a sentirsi protagonista.