Marchetti: “Conte al Napoli operazione difficile, non solo dal punto di vista economico. Beukema? Il Bologna non si priva dei suoi gioielli”

Luca Marchetti, giornalista ed opinionista sportivo di Sky Sport, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte nel corso di Marte Sport Live per parlare dei progetti futuri e degli obiettivi del Napoli.

Riguardo le voci che avvicinano Giovanni Manna al Napoli come prossimo direttore sportivo del club, Marchetti si esprime così: “Il probabile arrivo di Manna a Napoli denota una progettualità a lungo termine da parte della società. Non penso ci sarà spazio in futuro per Meluso”.

Per quanto riguarda la scelta del prossimo allenatore della formazione azzurra, l’opinionista spende qualche parola su un nome in particolare per la panchina: “La scelta di Antonio Conte sarebbe molto onerosa dal punto di vista economico e questo Napoli è costruito per il 4-3-3. Secondo me, è un’operazione difficile anche per la politica della società ma resta comunque una possibilità”.

Inoltre, Marchetti commenta le possibili mete future per il bomber nigeriano Victor Osimhen, destinato a lasciare Napoli: “Un calciatore come Osimhen possono permetterselo squadre come Chelsea, PSG o Manchester United. Il presidente del Napoli dovrebbe stare attento a tenere alto l’hype sull’attaccante, considerando che il suo stipendio è molto alto per gli standard del Napoli”.

Infine, il giornalista di Sky Sport termina con un nome in particolare per il Napoli del futuro: “Beukema al Napoli è un’operazione difficile, il Bologna non si priverà facilmente dei suoi gioielli, a maggior ragione se riesce a qualificarsi in Champions League”.