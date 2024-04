Tmw – Napoli occhi su Pinamonti, la situazione

Il Napoli sta valutando le opzioni per rafforzare il reparto offensivo in vista del prossimo futuro. Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, uno tra Giovanni Simeone e Giacomo Raspadori potrebbe lasciare il club azzurro. Entrambi attirano l’interesse di diverse squadre in Europa e potrebbero essere oggetto di offerte anche da parte di club italiani.

Inoltre, il Napoli ha posto gli occhi su Andrea Pinamonti del Sassuolo come possibile rinforzo in attacco. Sebbene al momento non ci siano trattative in corso, il nome di Pinamonti potrebbe guadagnare interesse nei prossimi giorni e settimane.

Il club sta pianificando un attacco dinamico e versatile, e Pinamonti sembra essere una delle opzioni considerate per rinforzare la squadra azzurra.