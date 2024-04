I numeri testimoni la stagione horror del Napoli: solo contro 3 squadre non si è concesso punti in Campionato

In pochi si aspettavano che il Napoli potesse ripetere il campionato dello scorso anno, ancora di meno erano quelli che potevano immaginarsi una stagione del genere così come è andata. Nella storia della Serie A nessuna squadra campione in carica si è mai trovata a 8 giornate dalla fine a 34 punti dalla vetta e nella storia recente del nostro campionato solo 2 squadre hanno fallito l’approdo in Champions l’anno dopo il tricolore. Un altra statistica da “brividi” per gli azzurri riguarda i punti concessi alle altre squadre quest’anno. Ad oggi, in attesa delle ultime partite, il Napoli solo contro Sassuolo, Salernitana e Verona ha fatto bottino pieno. Un dato che la dice lunga su questa stagione, che passerà alla storia come una se non la peggiore di una squadra con il tricolore cucito sul petto.