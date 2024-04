Trombetti: “Conte? Devi dargli una squadra forte. Italiano mi ricorda Zeman”

Guido Trombetti, rettore emerito dell’Università Federico II, è intervenuto nel corso della trasmissione Radio Goal, in onda su Radio Kiss Kiss Napoli. Si è parlato a proposito degli scenari sul possibile nuovo allenatore del Napoli e non solo.

“Antonio Conte non viene a Napoli se non gli dai una squadra forte. Il Napoli va abbondantemente ricostruito, se venisse Conte sarebbe una scelta di indirizzo. Italiano? Mi ricorda Zeman e se penso al Foggia del boemo mi piaceva e come. Metteva in campo un gioco stupendo, ma faceva divertire molto anche gli avversari e Italiano è tale e quale. Kim? Vinicio comprò uno sconosciuto come La Palma ed era un missile perché giocava con la difesa altissima. Per Vinicio era indispensabile uno come La Palma. Quest’anno il Napoli si è sciolto e Garcia lo capì subito eppure tutti noi ce la siamo presa con lui. Oggi ho letto la classifica degli uomini più ricchi del calcio e c’è Iervolino e non De Laurentiis. Il patron del Napoli non potrà giocarsi tutto il piatto, ma lui dovrà sicuramente investire. Non può correre il rischio di portare i libri in Tribunale. De Laurentiis non può permettersi calciatori di un certo livello per una questione d’ingaggio”.