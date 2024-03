Xavi a rischio esonero: già pronto il sostituto se perde col Napoli

Come riporta Tuttomercatoweb, Xavi è a rischio esonero. Se lo spagnolo non dovesse superare il turno col Napoli, la sua avventura sulla panchina del Barcellona potrebbe essere ai titoli di coda. Sono ore di riflessione per il Presidente Laporta e il suo staff, ma fonti vicine all’ambiente blaugrana dicono che la posizione del tecnico è a forte rischio. Già scelto l’eventuale sostituto, si tratta di Rafa Marquez, tecnico del Barcellona Atletic, che ricoprirebbe ad interim il ruolo di guida della prima squadra fino alla fine della stagione.