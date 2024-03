Iniesta: “Il Montjuc non è il Camp Nou, il Napoli è migliorato”

Andres Iniesta, la leggenda del Barcellona, ha commentato il match di stasera tra i blaugrana e il Napoli, valido per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League, ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, descrivendo l’incontro in questi termini: “È una sfida complicata, aperta, difficile indicare un favorito. All’andata il Barça ha fatto bene, ma non ha vinto. E il Napoli in queste tre settimane è migliorato, ha avuto sensazioni più positive legate al cambio di allenatore mentre Xavi ha perso due importanti come Pedri e De Jong. Ora gioca in casa e la cosa a mio avviso pesa, anche se Montjuic non è il Camp Nou, questo è evidente”.