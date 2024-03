Barcellona-Napoli, sfuma il sogno Champions per gli azzurri: le pagelle di MN

Meret: Non può niente sui 2 gol del Barcellona, gestisce bene la costruzione dal basso. 6

Di Lorenzo: Un po’ in appena come tutta la difesa del Napoli per i primi 30 minuti, non si riprende nel secondo tempo. 5

Rrahmani: Gol fondamentale per il kosovaro che da una grossa botta di autostima ai ragazzi, partita dal grande spessore europeo per il classe ’94. 7

Juan Jesus: Primi minuti difficili per il difensore brasiliano, si riprende dopo un po’, spendendo anche un giallo importante. 5,5

Mario Rui: E’ il più in difficoltà di tutti, primo tempo horror per Mario Rui, Yamal è un cliente troppo difficile per il classe ’91. 5 (Olivera: Entra malissimo, sempre in ritardo su Yamal. 5)

Lobotka: Xavi in conferenza ha detto che Lobotka è da Barcellona, la risposta dello slovacco non si è fatta attendare giocando una gara sontuosa. 6,5

Anguissa: Non male la gara di Anguissa, ma sono troppo gli errori a centrocampo, soprattutto di gestione. 5

Traore: Prima partita da titolare in Champions per Traore che fa del dinamismo la sua arma principale in questa gara, buoni gli spunti dell’ivoriano. 6.5 (Raspadori: SV)

Politano: Buon primo tempo per Matteo Politano, sempre una spina nel fianco per Cancelo. Nel secondo tempo cala troppo. 5,5 (Lindstrom: Entra pimpante il danese, ma si divora un gol enorme. 5,5)

Osimhen: Altro difensore scomodo per Victor Osimhen, parte diverse volte in fuorigioco e si estranea troppo nella manovra azzurra; è il peggiore dei suoi. 4

Kvara: Buona la gara del georgiano, non riesce mai ad incidere come sa fare solo lui. 5,5