Avv. Testa: “Vi spiego perché abbiamo scelto Bagnoli come sede del nuovo stadio”

Arturo Testa, avvocato di Aurelio De Laurentiis, ha parlato ai microfoni di Sky riguardo alla realizzazione del nuovo stadio. Ecco cosa ha dichiarato:

“Possiamo dire che Bagnoli è un sito di interesse nazionale per effetto delle problematiche ambientali che si sono verificate, è sotto la regia di Invitalia e con un commissario straordinario nominato dal governo. Attualmente è prevista la realizzazione di un grande parco urbano col quale, attraverso il quale con i poteri del commissario, sarà poi possibile introdurre nella stessa area come oggi ipotizzata l’impianto sportivo del Calcio Napoli, garantendo così un’occasione di rilancio per l’intera zona”.