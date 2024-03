Infortunio Berardi in Verona-Sassuolo: rottura del tendine d’Achille. Addio Europeo

Pessime notizie per il Sassuolo e per la nazionale italiana in vista dei prossimi Europei. Stagione finita per Berardi: il capitano del Sassuolo ha infatti rimediato la rottura del tendine d’Achille durante Verona-Sassuolo terminata 1-0 con il gol di Swiderski.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, lì dove dovesse essere confermata la diagnosi dagli medici in programma queste ore, il giocatore perderebbe sicuro l’Europeo in programma quest’estate. Servirebbero infatti circa 7 mesi per il rientro. Davide Ballardini però ha già dato conferma di tale scenario: “Purtroppo è molto più di un sospetto”