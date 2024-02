L’edizione odierna de il Mattino ha svelato un retroscena riguardante il neo tecnico azzurro Francesco Calzona. Secondo il quotidiano Calzona ha avuto un rapporto sempre leale con De Laurentiis a differenza di Sarri. I due sembravano legatissimi. Anche perché si dice sia stato Calzona a consigliare a Sarri di lanciarsi a tempo pieno nel ruolo di allenatore. Per due anni a Napoli vanno d’amore e d’accordo, poi al momento del rinnovo arriva la rottura. Il mister chiede al suo staff di firmare per una sola stagione. Obbediscono tutti ma non Calzona e Sinatti che decidono di andare per la loro strada e si accordano per un triennale. Sarri non lo perdonerà mai: nella stagione dei 91 punti, vivono da separati in casa. Eppure, racconta di aver avuto lui l’intuizione di Mertens falso nove. Il primo addio nel 2018, quando arriva Ancelotti e la sua schiera di collaboratori. Sarri, al Chelsea, non lo porta con sé. Resta sotto contratto col Napoli, poi rescinde e segue Di Francesco al Cagliari.