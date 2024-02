L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sull’operato attuale di Aurelio De Laurentiis. Secondo il quotidiano basterebbe mettere assieme i pezzi di questi otto mesi per rendersi conto che sta scadendo un tempo, che il presidente azzurro da solo al comando non è più lo stesso, neanche la sua più pallida controfigura del presidente che ha creato un’era con le sue visioni, mentre ora è rimasto a stento l’ombra. Convinto d’essere in possesso di poteri magici, l’Adl post-scudetto ha distrutto sia il progetto da lui creato e fatto proprio che se stesso e le sue intuizioni, che ha portato successi ed un’opulenza economica dei bilanci. Tutto questo alla luce di un passato ormai che è solo un ricordo sbiadito.