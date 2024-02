Varriale: “E’ tutta colpa di De Laurentis! Non ha fatto nulla per rimediare i danni”

Il giornalista Rai, Enrico Varriale, commenta su Twitter il momento negativo che sta passando il Napoli dopo il pareggio contro il Genoa:

“La vera colpa di Mazzarri è la rinuncia alla sua idea di calcio che non sarà mai quello spumeggiante di Spalletti ma poteva essere almeno efficace se ben applicato come si è visto in Supercoppa. Del resto con la difesa a 3 stanno vincendo e dominando Inter e Atalanta. La vera colpa dei calciatori del Napoli è quella di aver mollato già dopo il girone d’andata se non prima. La vera colpa di questo sfacelo è però di De Laurentis. Non ha azzeccato una scelta comprese quelle che dovevano rimediare agli errori estivi ammessi pubblicamente. Fotografia di un club allo sbando l’imbarazzante gestione di Osimhen dalla Coppa d’Africa. Non essere in grado di difendere lo scudetto non significa non battersi con convinzione per gli altri traguardi. Errori di allenatori e club non possono essere alibi”.