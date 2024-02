Alvino: “Calzona sarà al Maradona per il match contro il Barcellona, il motivo”

Carlo Alvino, tramite i propri canali social, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul futuro della panchina del Napoli:

“Dopo le ultime voci circa il suo probabile arrivo sulla panchina del Napoli per sostituire Mazzarri, voci che al momento non trovano conferma, già immagino il putiferio che scatenerà la presenza di Francesco Calzona mercoledì sera al Maradona per Napoli-Barcellona. Il CT della nazionale slovacca ha chiesto l’accredito dieci giorni fa al club azzurro per vedere da vicino il “suo” Lobotka, la sua venuta non passerà sicuramente inosservata”.