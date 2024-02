Del Genio: “Il Napoli non ha idee e non produce, così la zona Champions si allontana”

Il giornalista sportivo per Telecapri e Radio Kiss Kiss Napoli Paolo Del Genio è intervenuto durante “4-4-2 post”, esprimendosi sulla partita del Napoli contro il Genoa e sulla crisi partenopea con parole chiare: gli azzurri non hanno più né un’identità né delle idee chiare di gioco e si fanno mettere i piedi in testa da tutti. Ecco le sue parole:

“Facciamo fatica a dire cose nuove. Al di là del buon finale, generoso, c’è poco. Il Napoli comincia benino e finisce bene, ci mette tutta la volontà, tramite i cambi. Ma per una lunga fetta di partita, per 50-60′, c’è il nulla, c’è l’incapacità di produrre. Qualsiasi squadra che viene a Napoli dimostra di poter prendere il sopravvento e di avere più idee. Il gol del Genoa è un gol con un’idea ben precisa, una cosa su cui il Genoa lavora: tutti si allargano per far arrivare la palla diretta dal portiere alla prima punta, per poi giocare sulla seconda palla. In questo caso Anguissa non segue Frendrup e arriva il gol. La partita si mette così in salita. La zona Champions si allontana sempre più e il Napoli dimostra di non avere un’idea da cui ripartire per tentare questa complessissima rimonta”.