Alvino: “Osimhen sarà domani a Napoli, nessun mistero!”

Carlo Alvino, giornalista, ha scritto sul suo profilo X a proposito del rientro di Victor Osimhen. Secondo quanto da lui riportato, l’attaccante tornerà domani a Napoli dalla Nigeria per poi essere valutato dallo staff medico. Allora si deciderà se optare o meno per il suo utilizzo in occasione della partita di campionato Napoli-Geona. “Osimhen domattina sarà a Napoli, il giocatore è in partenza dalla Nigeria, nessun giallo, nessun mistero, nessun ritardo non previsto. Poi saranno valutate le sue condizioni dallo staff medico e da quello tecnico per capire se convocabile per Napoli-Genoa, cosa molto probabile”.

Osimhen domattina sarà a Napoli, il giocatore è in partenza dalla Nigeria, nessun giallo, nessun mistero, nessun ritardo non previsto. Poi saranno valutate le sue condizioni dallo staff medico e da quello tecnico per capire se convocabile per Napoli-Genoa, cosa molto probabile. — Carlo Alvino (@Carloalvino) February 14, 2024