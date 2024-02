L’edizione odierna de il Mattino ha fatto il punto sulla situazione attuale di Walter Mazzarri. Secondo il quotidiano il mister ha lasciato il Maradona vedendo i suoi ragazzi festeggiare per la rimonta. I sorrisi sono la linfa giusta per preparare la trasferta a Milano. Gli piace l’idea di avere De Laurentiis al suo fianco, un presidente che si fida di lui e che gli dà carta bianca per decidere tattica e calciatori. La paura è stata una compagna di viaggio negli ultimi tempi. Non è però la paura dell’esonero, ma quella del fallimento. E’ felice perché la squadra lotta e si fida di lui: ormai ha questa impressione.