TMW – Domani il Napoli non deve fallire. Deve vincere assolutamente contro un Verona rivoluzionato dal mercato

L’edizione odierna di TMW ha fatto il punto sulla sfida di domani tra Napoli e Verona. Secondo il portale il Napoli domani deve vincere assolutamente contro il Verona. Walter Mazzarri sfiderà una squadra che a gennaio ha ceduto tutti i migliori giocatori per esigenze societarie. Addirittura 15 cessioni per un totale di quasi 50 milioni di euro, quasi della metà di questi soldi sono arrivati dal trasferimento di Cyril Ngonge al Napoli. In entrata invece appena 7mln spesi per giocatori tutti da inserire per Baroni ed alcuni arrivati appena 48 ore fa.