Restaurazione mazzarriana: va bene coprirsi, ma…

Un Napoli falcidiato dalle assenze ottiene un punto in casa della Lazio. Risultato che di per sé non è da buttare, ma che potrebbe rendere più difficile la lotta al quarto posto. Ciò che risalta maggiormente nella partita dei partenopei è l’atteggiamento prudente e l’intenzione di pensare prima a non subire le scorribande biancocelesti. Il piano tattico ha limitato il potenziale degli uomini di Maurizio Sarri, ma ha fortemente compromesso la fase offensiva napoletana. Gli azzurri non hanno mai tirato verso la porta difesa da Provedel e a parte un paio di conclusioni dalla lunga distanza, non si sono mai resi pericolosi.

In questo momento, Walter Mazzarri non può fare altrimenti. Il Napoli soffre, fa fatica a creare e soprattutto non riesce a mantenersi in equilibrio. L’atto di restaurazione del tecnico ha consentito di trovare una buona quadra e di impedire maggiormente agli avversari di trovare varchi. Di pari linea però, va una demineralizzazione della fase offensiva, culminata in questo preserale dell’Olimpico. Se è necessario trovare dei meccanismi di gioco più pratici e prudenti, non bisogna dimenticare che a calcio si vince segnando un gol in più del proprio contendente. Passi questo pareggio, poiché per il momento in cui si è arrivati alla gara è un risultato tutto sommato buono, ma che non si faccia un dogma estremo di questi concetti. Al Napoli serve ritrovare anche i gol, non solo evitare di prenderli.