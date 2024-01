Secondo Sportmediaset Fiorentina e Verona stanno chiudendo in queste ore per un ex obiettivo del Napoli. Si tratta di Davide Faraoni terzino classe 1991 in forza al Verona. Il difensore italiano passerà al club di Commisso in prestito con diritto di riscatto e già in serata potrebbe essere a Firenze per poi sottoporsi alle visite mediche. L’ormai ex Verona andrà a coprire il ruolo di vice Kayode per i prossimi 6 mesi, più un eventuale biennale in caso di conferma.