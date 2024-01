Dragusin, l’agente: “Abbiamo scelto il Tottenham, lo voleva anche il Napoli. Incredibile aver rifiutato il Bayern Monaco”

Florin Manea, agente dell’obiettivo del Napoli Radu Dragusin, ha rilasciato alcune dichiarazioni al portale Gsp.ro dove ha parlato della situazione di mercato ruotante intorno al suo assistito, al momento vicnissimo a firmare per il Tottenham. “Il Tottenham era un po’ lontano dalla richiesta del Genoa, ma parlando con loro ho fatto capire che li avremmo scelti, ed hanno compiuto grandi sforzi. Non posso credere di aver rifiutato il Bayern Monaco, abbiamo scelto questa mattina alle 8. È difficile fare questa scelta, ieri sera è arrivata la loro offerta. C’erano più soldi da parte loro, ma lui ha detto che questo è il passo giusto per la sua carriera. Siamo rimasti svegli tutta la notte a pensare e a valutare i vantaggi e gli svantaggi. Lo volevano sia il Napoli che il Milan, ma sognava la Premier fin da giovane”.