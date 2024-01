Secondo quanto riportato da Radio Kiss Kiss Napoli, c’è qualche giocatore del Napoli che non ha gradito affatto il ritiro. Inizialmente si pensava che fosse stato chiesto dai calciatori alla società ma in realtà sembra che sia stata la società ad imporlo. Il ritiro durerà fino a sabato e dopo si partirà in Arabia per la Supercoppa. La presenza di ADL e del figlio sarebbe una delle cause dell’intolleranza di alcuni giocatori.