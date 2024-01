Umberto Chiariello ha parlato ai microfoni di Radio Napoli Centrale.

Ecco le sue parole sul momento del Napoli: “Il Napoli ha bisogno in questo momento di difficoltà e gli serve un tecnico vero, un allenatore importante. ADL ha affidato una squadra forte a due tecnici che non sono stati in grado di guidare al meglio una macchina già collaudata, oltre ad altri errori commessin dallo stesso presidente”.