Makinwa su Osimhen: “Un gran calciatore, non tutti possono vincere il Pallone d’Oro Africano”

Stephan Makinwa, ex calciatore nigeriano, ha parlato di Osimhen ai microfoni di Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal. L’ex Lazio ha elogiato il numero 9 azzurro, commentando il suo percorso al Napoli e la vittoria del Pallone d’Oro Africano. Ecco le sue parole:

“Osimhen sarà contentissimo per la vittoria del Pallone d’Oro Africano, è una cosa che non può vincere chiunque. Avevo previsto il suo exploit, al suo arrivo aveva bisogno di un anno di ambientamento e poi dissi che dal secondo anno avrebbe cominciato a far bene e così accadde. Nella prima stagione s’infortunò, poi esplose grazie alle sue qualità e alla sua voglia di far bene. E’ un gran calciatore. Osimhen è uno dei pochi che ha già vinto tanto tra scudetto e Pallone d’Oro, sono pochi che hanno raggiunto certi traguardi. Osimhen ha imparato da tutti i tecnici che ha avuto, da Gattuso a Spalletti. Il suo futuro? Il Napoli deve temere che i top club vadano su di lui, anche se il Napoli vorrà tenerlo. Se una squadra come il Real avanza un’offerta irrifiutabile è giusto lasciarlo partire, ha raggiunto certi livelli ed è normale l’attenzione di certe squadre”.