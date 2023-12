Caiazza: “Il Napoli gioca solo un’ora e in parte è colpa di Garcia”

Il giornalista de Il Roma Salvatore Caiazza ha rilasciato un’ intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli:

“Il Napoli l’anno scorso ha dominato dall’inizio alla fine e la Juventus arrancava. Purtroppo stiamo vivendo una situazione paradossale a distanza di cinque mesi, oggi il Napoli si ritrova a stare a -11 dalla prima e a -9 dalla prossima avversaria“.

Ha poi proseguito:

“C’è stato un errore di valutazione su Garcia che ci ha messo del suo anche dal punto di vista fisico, poi è arrivato Mazzarri che ha potuto far poco fino ad ora. Se il Napoli vincesse si porterebbe un po’ di ottimismo in un ambiente che è un po’ depresso. La squadra ha delle difficoltà fisiche evidenti, gioca per 60 minuti. La città vive di emozioni, si entusiasma se vince e si deprime se perde. E’ un dato di fatto. La Juventus è una squadra che ti fa giocare, Allegri ti aspetta e ti risucchia come attacchi. Avere Osimhen al 60% non ti aiuterà sicuramente, anche se va servito nella maniera corretta“.