Trevisani sicuro: “Xavi Simons più forte di Kvara, merita il Pallone d’Oro!”

Il giornalista Riccardo Trevisani è intervenuto ai microfoni di Cronache di Spogliatoio per parlare del confronto Kvaratskhelia-Xavi Simons. Ecco cosa ne pensa:

“Xavi Simons del Lipsia è da Top 5 del Pallone d’Oro. Ha tutto: tiro da fuori, inserimento, personalità, un talento unico nel suo genere. Per me serve solamente un allenatore di una grande squadra che crede in lui e lo valorizzi. Vediamo dove andrà, ci sono alcune voci che lo accostano al Bayer Monaco ma non so se è Kompany l’uomo che gli potrà svoltare la carriera. Paris Saint Germain? Leggo che vogliono offrire 100 milioni per Kvaratskhelia, ma per me Xavi Simons è molto più forte e non solo del georgiano. Io non ho alcun dubbio su questo. Ce ne sono solo 5 più forti di Xavi Simons”.