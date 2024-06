Bargiggia: “Il Napoli ha davvero poche speranze per trattenere Di Lorenzo”

Il giornalista Paolo Bargiggia è intervenuto ai microfoni di TvPlay per parlare del caso Di Lorenzo in casa Napoli. Ecco cosa ne pensa:

“Di Lorenzo ha parlato dal ritiro della Nazionale, stiamo ad aspettare che succederà a fine mese. Per me un 10-15% di possibilità che il Napoli lo possa recuperare io glielo lascio ancora”.