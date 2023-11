Cannavaro: “Garcia? Non aveva un bel rapporto con i calciatori”

Fabio Cannavaro, ex campione del mondo, ha parlato ai microfoni di Amazon Prime Video a pochi minuti dal match di Champions League Real Madrid-Napoli. Ecco cosa ne pensa:

“Dopo Bergamo c’è più serenità, la squadra ha ritrovato più sicurezze. Oggi è un bel test. In questo stadio non ti puoi disunire, appena lo fai qui rischi. Devi essere una squadra tosta dal primo all’ultimo minuto. Mister Mazzarri ha esperienza, può far capire ai giocatori che continuano a fare il gioco che facevano l’anno scorso, si possono ancora divertire. Qui per portare via punti, devi giocare a calcio, devi fare vedere che sei una squadra forte e con personalità. Garcia? Non aveva lo spogliatoio in mano, si è visto fin da subito. Arrivare dopo Spalletti non è facile, preparava le partite in modo perfetto. Garcia, invece, è un allenatore che gestisce e i giocatori, ma se non ha un buon rapporto con loro diventa difficile”,