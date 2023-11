Juan Jesus: “Ce la possiamo giocare alla pari. Mazzarri? Ha lo stesso carattere e la grinta di sempre”

Juan Jesus, difensore del Napoli, è intervenuto nel corso del prepartita di Real Madrid-Napoli ai microfoni di Prime Video.

“Giocare in un altro ruolo? Ho fatto tante volte questo ruolo, non è una novità. Ho buoni rapporti con Mazzarri da cui sono già stato allenato. Sono pronto a mettermi a disposizione per questa partita in questo magnifico stadio. Come hai visto il tecnico? Ha lo stesso carattere e la stessa grinta. Ci ha già dato una mano. Siamo pronti per questa partita, conta vincere e lavorare. Il Napoli deve avere rispetto ma non paura. Siamo 11 contro 11, loro hanno più Champions di tutti. Ma noi siamo il Napoli, abbiamo vinto lo scudetto e ce la possiamo giocare. Chi aspetti? Kvaratskhelia! Spero stia bene”.