Bucciantini: “Per me a Bergamo deve giocare Raspadori e non Simeone, contro l’Atalanta è perfetto per i pochi punti di riferimento”

Il giornalista e opinionista di Sky Marco Bucciantini, ha parlato ai microfoni di Radio Goal, in diretta su Radio Kiss Kiss Napoli. Il giornalista ha parlato dell’attaccante che Mazzarri dovrebbe scegliere nella sfida di sabato contro l’Atalanta, in cui secondo lui dovrebbe partire dal 1′ Giacomo Raspadori. Queste le sue parole: “A Bergamo dico Raspadori e non Simeone. Lui è più forte del Cholito e questo è già un motivo valido, ha più minuti nelle gambe e agonismo nella testa. Contro l’Atalanta è perfetto Raspadori che si va a staccare dalla linea dei difensori e dà sempre pochi punti di riferimento. Il classico centravanti che potrebbe mandare in porta gli altri. Poi soprattutto se dovesse non esserci Zielinski propenderei per mettere Raspadori. Mi aspetto di rivedere un Napoli che vibra insieme, se accade qurllo può esprimere tutto le qualità che ha. Mi auguro Kvaratskhelia possa restare quanto più possibile in Serie A. Lui è il classico giocatore che ti può far giocare con tre diversi moduli durante la partita”.