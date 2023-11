Iannicelli: “Il Napoli è la squadra più forte del campionato, punti allo scudetto”

Il giornalista napoletano Peppe Iannicelli è intervenuto a Radio Marte per parlare del Napoli.

Ecco le sue parole: “Una cosa non mi piaceva proprio, se ripenso al precedente allenatore: Garcia continuava a dire che bisognava entrare nei primi quattro. Sul piano della comunicazione, è qualcosa di molto sbagliato: la squadra campione d’Italia non può avere questo obiettivo, questo inquadramento logico: bisogna dire che puntiamo al primo posto, che si farà di tutto per tornare a primeggiare”.

Poi Iannicelli ha continuato: “Il Napoli, per me, è la compagine più forte ed attrezzata del campionato, anche dell’Inter, alla quale contenderà lo Scudetto. Per cortesia, smettiamola con questa cosa delle prime quattro perché è profondamente sbagliata. Dallo stesso Walter Mazzarri, alla sua prima conferenza stampa, che ci sarà in vista della partita contro l’Atalanta, voglio sentir dire innanzitutto una cosa: il Napoli punta al titolo”.