Giordano: “Non credo che Mazzarri giocherà come Spalletti. Non sappiamo nulla”

Ai microfoni di Radio Marte, il giornalista del Corriere Dello Sport Antonio Giordano ha parlato del Napoli.

Di seguito le sue parole: “Mazzarri dovrà restituire il Napoli a Napoli. Fiducia che Mazzarri possa fare il calcio di Spalletti? Sono moderatamente diffidente. Se è stato dentro un modello di calcio per sempre, diventa difficile staccarsi dalle sue conoscenze. Questo non significa che non ci sia voglia di cambiare… C’è curiosità, perché Mazzarri ha fatto cose notevoli, nel Napoli del passato; i suoi traguardi li ha raggiunti, ma quello era un altro Mazzarri, mentre del Walter di oggi non sappiamo niente”.

Poi Giordano ha continuato: “Quante colpe do alla squadra? Quasi zero. I calciatori sono stati coinvolti da scelte altrui che sono state sbagliate e da una certa superficialità. La cosa da domandarsi è: che calcio sa fare questa squadra? Non si deve rimanere ossessionati dall’integralismo e si può anche cambiare qualcosa, però ha scelto un allenatore che da sempre gioca in maniera diversa dal Napoli per far giocare la squadra come più le appartiene”