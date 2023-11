Condò: “Con Garcia chiusa nel peggiore del modi. La formazione di ieri sembrava una richiesta di esonero”

Il giornalista Paolo Condò, tra le colonne del quotidiano la Repubblica, si è soffermato sulla vicenda Rudi Garcia e cambio panchina in casa Napoli.

Questo quanto si legge: “Nel mondo ormai distante di chi corre per i posti Champions, si è ormai chiuso nel peggiore dei modi l’equivoco di Rudi Garcia a Napoli: ingaggiato come terza scelta — e non capiremo mai perché De Laurentiis l’abbia raccontato in giro — anziché proseguire nel solco di Spalletti per innovare una volta che la presa sull’ambiente era salda, si è giocato subito l’appoggio dei giocatori “pesanti” fino alla formazione di ieri, che è sembrata una richiesta di esonero”.