Bergomi: “C’è un pizzico di presunzione nelle scelte di Garcia. Lo vedo confuso”

Durante la trasmissione Sky Calcio Club, Giuseppe – detto Beppe – Bergomi ha parlato dell’operato di Rudi Garcia sulla panchina del Napoli.

Queste le sue parole: “Io ci vedo un pizzico di presunzione nelle scelte di Garcia. Un Garcia non molto lucido. Sono stato a Napoli l’altro giorno ed è vero che ogni tanto si vede qualche fiammata di buon gioco, ma è troppo poco. Vanno in autonomia sui concetti dell’anno scorso, secondo me, ma lasciano troppo spesso i centrali da soli contro gli attaccanti avversari. L’Union Berlino ha riperso, per 4-0, in Bundesliga, eppure con i tedeschi la difesa del Napoli andava in difficoltà per la velocità delle loro punte”. Garcia è in confusione e sui cambi non sa chi andare a toccare. L’ho notato anche in Champions League. Nella partita contro l’Union, ad esempio, non ha fatto sostituzioni prima di arrivare quasi all’ottantesimo minuto, non sapendo se togliere Matteo Politano, che stava facendo bene, o qualcun altro“.