Aurelio De Laurentiis prosegue il suo progetto di sostegno alla squadra cercando di seguire il più possibile allenamenti e ritiri. Anche a Cava de’ Tirreni il presidente è stato in albergo con tutta la squadra alla vigilia della sfida all’Arechi contro la Salernitana. Nell’undicesima giornata di Serie A è vietato sbagliare. Sembra, però, che non abbia cenato con Rudi Garcia, ma abbia preferito cenare per conto suo. Lo ha riportato Il Mattino.