Secondo quanto riferito da Radio Kiss Kiss Napoli, ci sono importanti novità che riguardano Victor Osimhen. Il bomber azzurro si trova in Nigeria e dovrebbe tornare a Napoli nelle prossime 48 ore. Inizia il conto alla rovescia per il suo ritorno in campo: Osimhen deve fare ancora la riabilitazione, ma i partenopei sperano di riaverlo dopo la sosta, precisamente il 25 novembre in occasione di Atalanta-Napoli.