Napoli-Milan, le pagelle di MN – Politano è la luce del Napoli, Raspadori emerge da seconda punta. Male Rrahmani

Il Napoli pareggia con il Milan nel big match del Maradona. Dopo un primo tempo molto negativo, gli azzurri sono emersi nella difesa acciuffando il pari. Le pagelle curate dalla redazione di MondoNapoli a proposito dell’incontro. Male i centrali, mentre si sono messi in luce in particolare Matteo Politano e Jack Raspadori.

Meret 6 – Non bene sul primo gol dei rossoneri. Si fa perdonare negli interventi successivi, in particolare su Musah e su Leao.

Di Lorenzo 6 – Non si scompone in maniera eccessiva in difesa. Nel secondo tempo è presente in fase offensiva. Suo un buon assist per il gol di Politano. Le sue combinazioni con l’ex Sassuolo sono risultate difficilmente prevedibili per i calciatori del Milan.

Rrahmani 5 – Inizio incoraggiante, poi il buio. Perde malamente Giroud in occasione dei gol dei rossoneri. Certamente non la sua miglior prestazione. Bocciato dopo una frazione di gioco in favore di un Ostigard decisamente più attento.

Natan 5,5 – Insufficienza a malincuore, ma doverosa. Gioca la sua solita partita con carattere, ma la rovina nel finale prendendosi il cartellino rosso per un fallo scomposto. Peccato, perché fino a quel momento aveva sbagliato pochissimo.

Mario Rui 5,5 – Il Milan sfonda proprio sul suo lato, dove va a nozze con Pulisic e Calabria. Poco produttivo in fase offensiva. Viene cambiato dopo soli 45 minuti.

Elmas 5,5 – Il macedone è in balia del centrocampo avversario. Tuttavia, il problema principale è stato inserirlo in un contesto errato. In un incontro del genere, le sue abilità vanno sfruttate a partita in corso. Rimandato.

Lobotka 6,5 – Ordinato e preciso come al solito. Lo slovacco, come tutti, è emerso nella ripresa. Salvataggio vitale in occasione di un contropiede in cui Leao doveva solo battere Meret. Le partite con i rossoneri portano parecchie macchie simili.

Zielinski 6,5 – Luminoso. Nel secondo tempo ha dato prova delle sue eccellenti qualità, emergendo molto bene. Si guadagna la punizione del pari.

Politano 7 – Grave l’errore a porta ravvicinata sullo 0-1. Si riscatta ad inizio secondo tempo, con un gol di buonissima fattura e creando scompiglio nella retroguardia rossonera supportato in maniera ottima da Giovanni Di Lorenzo. È la luce del Napoli nel reparto offensivo, e in questo momento è inamovibile.

Raspadori 6,5 – Ci prova da falso nueve nel primo tempo, emerge giocando dietro una punta nel secondo. Va in gol con una punizine degna di una delle sue principali qualità: l’intelligenza.

Kvaratskhelia 6 – Serata non facile per lui. Poche le occasioni, complice l’asse Calabria-Musah che gli ha concesso pochissimi spazi. Trova il pallone della partita nel finale, ma è fermato da un intervento strepitoso di Maignan.

SOSTITUZIONI

Østigard 6 – Entra in sostituzione di un poco lucido Rrahmani. Lo fa con ordine, amministrando in maniera corretta il reparto difensivo.

Simeone 6 – Pochi palloni per l’argentino, ma tanta voglia di far bene. Lo dimostra soprattutto quando c’è da fare lavoro sporco e pressing.

Olivera 6 – Non corre grossi pericoli, e appoggia con presenza fisica la manovra d’attacco. Buon ingresso in una gara sicuramente non facile.

Anguissa 6 – Torna in campo nei minuti finali. Dà una mano quando c’è bisogno di togliere spazi ai rossoneri.

Zanoli s.v.

Garcia 6– – Sbaglia quasi tutto nel primo tempo, ma ci mette una pezza nella ripresa sfruttando l’inserimento di un altro attaccante. Il suo Napoli resta ancora difficile da decifrare e non mancano i dubbi su quanto fatto vedere sul rettangolo verde. Ciò che conta però, è aver evitato la quarta sconfitta in un match di cartello al Maradona in 4 partite.