UFFICIALE – Real Madrid-Napoli su Prime Video: i dettagli

Mercoledì 29 novembre il Napoli volerà a Madrid per la quinta giornata della fase a gironi di Champions League. Basterà battere l’Union Berlino il prossimo 8 novembre in casa per assicurarsi quasi al 100% il passaggio agli ottavi di finale. A prescindere da quale sarà la situazione degli azzurri, la sfida al Bernabéu è un evento da non perdere. Sarà Prime Video a trasmetterla.

Il canale streaming di Amazon, che detiene i diritti della partita più bella del mercoledì, inizierà il proprio collegamento live alle 19:30. Ad accompagnare i tifosi alla visione del match ci saranno Giulia Mizzoni, Marco Cattaneo e Alessia Tarquinio, Alessandro Alciato e Fernando Siani collegati da bordo campo; la telecronaca sarà affidata a Sandro Piccinini con Massimo Ambrosini al commento tecnico; e tra gli altri esperti ed opinionisti scenderanno in campo anche Clarence Seedorf, Claudio Marchisio, Gianfranco Zola, Júlio César, Luca Toni, Diego Milito, Patrice Evra, Massimo Oddo, Miroslav Klose e Gianpaolo Calvarese. Già dallo scorso anno, tra gli opinionisti c’è l’amatissimo Ezequiel Iván Lavezzi.