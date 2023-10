Da Milano – Quanti assenti! Scelte obbligate per Pioli: la probabile formazione dei rossoneri

La trasferta di Napoli non arriva nel miglior momento della stagione rossonera. Dopo la sconfitta a Milano con la Juve, in Champions il Psg ha dettato legge al parco dei principi. Non bastano i risultati negativi, si mettono anche le assenze. Secondo quanto riportato dal portale MilanNews, Loftus-Cheek non ce la fa: salterà il Napoli. L’inglese non è l’unico, anche Chukwueze, Bennacer, Caldara, Sportiello e lo squalificato Malick Thiaw non potranno raggiungere il capoluogo campano. Recuperano Jovic e Okafor che restano comunque in dubbio.

Dei lati positivi, comunque, ci sono. Mike Maignan ha scontato la squalifica e domenica sarà regolarmente tra i pali. Tornano anche i terzini Theo e Calabria. Al fianco di Tomori c’è il ballottaggio tra Kalulu e Kjaer. Musa e Reijnders sono chiamati agli straordinari, Adli è favorito su Krunic. Nessuna alternativa in attacco, l’unica certezza del Milan: il tridente Leao, Giroud e Pulisic.

MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo; Musah, Adli, Reijnders; Pulisic, Giroud, Leao.