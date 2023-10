CdS – Il vero problema del Napoli è la difesa: il punto

Dopo la sconfitta contro la Fiorentina e la sosta, per Rudi Garcia si è aperto un periodo davvero molto delicato. Il no di Conte lo ha teoricamente salvato, Aurelio De Laurentiis gli ha dato fiducia cercando l’aiuto della squadra. Successivamente, sono arrivate due vittorie: una schiacciante e quasi perfetta sul Verona, un’altra, sull’Union Berlino, grazie ad un solo tiro in porta. Davvero poco per convincere i tifosi. Il Corriere dello Sport ha cercato di capire qual è il vero problema del Napoli. Dati alla mano, si tratta della fase difensiva.

Secondo quanto raccolto dal quotidiano diretto da Ivan Zazzaroni, il Napoli ha subito 10 reti ed è sesto in lista alle spalle di Inter (5), Juve (6), Bologna (7), Atalanta (8), Monza (8) e Milan (9). L’intensità è in calo nelle ultime partite e soprattutto nei secondi tempi a prescindere dalla distanza media percorsa (sedicesimo in A con 108,391 km).Per quanto riguarda la corsa, la squadra è lunga e tende a rincorrere, a correre all’indietro. La precisione vede 166 tiri a fronte dei 20 gol. Questo spiega che l’attacco potrebbe fruttare decisamente di più.