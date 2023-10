Il Mattino su Osimhen: “Si attendono gli esami di domani”

Come racconta Il Mattino, domani il bomber di Rudi Garcia farà ritorno in Italia per sottoporsi ad esami strumentali, sarà importante attendere i risultati a cui sarà sottoposto domani per comprendere l’entità precisa dell’infortunio e i tempi di recupero previsti. Nel frattempo, i tifosi e il club Napoli sperano che si tratti di un problema meno grave e che Osimhen possa tornare in campo al più presto per contribuire alla squadra.

Se l’infortunio si rivelasse essere un sovraccarico al tendine del ginocchio, potrebbe richiedere solo alcuni giorni di riposo e trattamenti appropriati per consentire il recupero. Tuttavia, se si trattasse di un trauma più serio, come una lesione, il periodo di stop potrebbe essere più lungo, intorno a una decina di giorni.

È importante considerare attentamente i tempi di recupero e non affrettare il ritorno in campo di Osimhen per evitare ulteriori danni o complicazioni. La partita contro il Verona potrebbe essere a rischio per la sua partecipazione, e la priorità sarà garantire che sia completamente guarito e pronto a giocare in sicurezza.