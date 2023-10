Verso Verona-Napoli, cinque grandi dubbi per Garcia. Ci sarà Osimhen?

Al termine della pausa nazionali, il Napoli di Rudi Garcia tornerà in campo per la sfida contro l’Hellas Verona. In Veneto, gli azzurri affronteranno una delle prime-ultime chance per il tecnico francese, che sarà costretto a dimostrare tanto.

Vari dubbi per lui riguardo la formazione da schierare, il primo è in porta: le prestazioni non ottime e le critiche verso Meret potrebbero portare il mister a scegliere Gollini, pronto a tornare in campo dopo l’infortunio. Un’altro problema riguarda la difesa, con il ritorno a disposizione di Rrahmani e Juan Jesus sarà difficile scegliere la coppia da schierare nelle retrovie, ma è probabile che ad affiancare il kosovaro ci sarà Natan. Possibile invece vedere in campo Mario Rui, dato che Olivera sarà tra gli ultimi a tornare dalla nazionale. A Verona sarà assente anche Anguissa a causa dell’infortunio procurato nella partita contro la Fiorentina, ci si aspetta quindi la presenza di Cajuste. E infine, ma non per importanza, c’è il problema Osimhen, si attendono ancora i risultati della risonanza magnetica che svelerà l’entità dell’infortunio che l’ha portato ad uscire anticipatamente dal campo durante il match con la sua Nigeria.