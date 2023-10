Napoli-Fiorentina: recupero inaspettato per Garcia, ecco di chi si tratta

Il Napoli prepara la sfida di domenica contro la Fiorentina, reduce da un pareggio in Conference League, che chiuderà il primo tour de force della stagione.

Con l’arrivo della sosta delle nazionali, il tecnico francese può finalmente tirare un respiro di sollievo dopo un periodo altamente stressante. La sosta permetterà soprattutto agli infortunati di tornare in condizione il prima possibile per essere a disposizione del mister per i prossimi impegni. Intanto nella conferenza odierna Garcia ha fatto un punto sugli infortunati, annunciando una news a sorpresa: “Gollini e Juan Jesus dovrebbero rientrare in gruppo settimana prossima. Amir ha fatto una parte con noi oggi, ma vediamo domani. E’ quasi recuperato, ovviamente non lo rischieremo, ma se è disponibile non serve lasciarlo fuori anche se non avrà i 90′ nelle gambe. Non siamo in una situazione di urgenza vista la coppia Ostigard-Natan, ma l’importante è che Rrahmani non vada in nazionale, altrimenti va lì e poi si fa male e non gioca con noi e poi torna lì e questo diventa un problema”.

Dunque con un po’ di anticipo rispetto ai reali tempi di recupero, Amir Rrahmani dovrebbe essere in panchina per il match di domenica sera. Come annunciato dall’allenatore del Napoli, non si correrà alcun rischio per evitare acciacchi, ma si userà la massima prudenza. Se il kosovaro fosse totalmente recuperato e quindi schierabile, potremmo in quel caso vederlo in campo, al fianco di uno tra Ostigard e Natan. Ciò sarebbe molto importante anche per far rifiatare uno dei due pilastri difensivi in vista dei futuri impegni ravvicinati tra campionato e Champions League.