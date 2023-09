Il mercato degli svincolati ha poco da offrire, la situazione

Sokratis Papastathopoulos, Jérôme Boateng, Shkodran Mustafi, Almamy Touré, Phil Jones: sono questi i difensori centrali svincolati sul mercato degli svincolati a cui il Napoli potrebbe pensare dopo l’infortunio di Juan Jesus e Rrahmani. Ma la realtà è un’altra non ci sono grosse occasioni, sono per la maggior parte 35enni che non stanno bene fisicamente che non giocano da tempo e che dunque avrebbero bisogno di settimane prima di essere al top. Il mercato degli svincolati in difesa non offre niente di eccezionale.