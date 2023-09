Chiariello critico su Osimhen: “E gli date pure ragione”

Umberto Chiariello si è soffermato sulla protesta di Victor Osimhen al momento del cambio. Il giornalista di Campania Sport ricorda le reazioni che suscitavano le polemiche di Lorenzo Insigne, completamente differenti da Osimhen. Il nigeriano, secondo Chiariello, ha sbagliato. “Quando l’ha avuta Insigne, è stato massacrato da tutti – ha scritto su X – Osimhen invece pare la Madonna Pellegrina: intoccabile. Io capisco che per un attaccante ci siano momenti difficili, ma invece di rendersi conto che se non si è vinto a Bologna è per le sue polveri bagnate in questo momento e sentirsi responsabile, che fa? Attacca il tecnico? Troppo facile. E gli date pure ragione”.