Quote esonero Serie A: Rudi Garcia è in bilico per i bookmaker

Dopo la 5° giornata di Serie A, i bookmaker hanno già delineato quali sono gli allenatori che rischiano di non mangiare il panettone. Dopo l’esonero di Zanetti dalla panchina dell’Empoli potrebbe presto arrivare qualche altro cambio tecnico, questa volta riguardante qualche big.

In particolare, da seguire la situazione in casa Napoli con l’ipotesi dell’esonero di Rudi Garcia tutt’altro che lontana quotata a 4.00. Secondo le quote esonero Serie A di Superscommesse, tra i sei tecnici più a rischio rientra anche il francese.

I bookmaker, dunque, valutano un possibile un cambio in panchina per il Napoli visti gli stop con Lazio, Genoa e Bologna. In particolare, il pareggio al Dall’Ara non ha fatto altro che alimentare i malumori in casa partenopea, e il principale responsabile del periodo poco felice non può che essere l’allenatore. Sulla lavagna delle quote scudetto il Napoli è sempre più lontano dalla favorita Inter, e di certo il futuro dell’ex tecnico della Roma sarà legato al prossimo ciclo di partite prima della pausa di metà ottobre. Un importante dato da rimarcare è che nel giro di 7 giorni la quota sull’esonero di Garcia si è praticamente dimezzata su tutti gli operatori, con Snai che propone addirittura l’addio dell’allenatore francese prima di Natale a 2.75.